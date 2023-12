O calor está de volta! Veja os perfumes femininos mais frescos, que duram bastante e super e indicados para o verão

Você já viu por aqui diversas listas que trazem perfumes refrescantes. Contudo, os aromas que você confere a seguir são um pouco diferentes.

Além de indicados para o calorão máximo que está se aproximando na próxima sexta-feira (22), quando se inicia o verão, as fragrâncias a seguir são aquáticas, ou seja, muito indicadas para dias ensolarados, principalmente se eles envolvem praia ou piscina.

A lista a seguir, que tem como referência o canal ‘Perfumando-se’, da youtuber Suzy Moura, traz os perfumes femininos mais indicados para o calorão com ótima duração. Confira!

Idem 53 (Inspirado em Dylan Turquoise)

As notas de topo são Limão, Mandarina e Pimenta Rosa. No coração possui notas de de Goiaba, Frésia, Cassis e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, um Patchouli mais suave e limpo (sem a sensação do couro e nem o perfil terroso) e Cedro.

Queen of Seduction - Antonio Banderas

As notas de topo são: Notas Aquosas, Toranja e Framboesa. As notas de coração são: Peônia, Jasmim, Íris e Pimenta Rosa. As notas de fundo são: Camurça, Cedro e Âmbar.

Sogno Mediterraneo - Mahogany

As notas de topo são: Bergamota, Toranja, Limão Siciliano e Petitgrain. As notas de coração são: Néroli, Peônia, Jasmim, Mimosa e Íris. As notas de fundo são: Benjoim, Almíscar, Âmbar, Cristais Rosa e Sândalo.

Eterna Blue - Hinode

As notas de topo são: Maçã Verde, Pera, Maçã Vermelha e Tangerina. As notas de coração são: Frésia, Lírio, Violeta e Rosa. As notas de fundo são: Almíscar, Notas Amadeiradas e Notas Solares.

Noor Al Sabah - Al Wataniah

As notas de topo são: Framboesa, Mandarina, Rosa, Morango e Cereja. As notas de coração são: Toranja e Groselha Preta. As notas de fundo são: Almíscar e Patchouli.

