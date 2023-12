Cinco perfumes masculinos que também podem ser usados ​​por mulheres

Se procura tirar o máximo proveito do seu investimento, deve experimentar esses perfumes masculinos que também podem ser usados por mulheres.

Dessa forma, você poderá compartilhar fragrância com seu parceiro e ninguém irá perceber, pois elas são compostas por aromas refrescantes e unissex, que possuem notas amadeiradas, orientais ou cítricas que conquistam os olfatos mais exigentes.

Perfumes

Myslf de Yves Saint Laurent

De acordo com a ‘Cosmopolitan’, é uma das fragrâncias mais sedutoras do mercado, graças à sua fusão de bergamota da Calábria e bergamota verde. Conta com flor de laranjeira crua e pulsante da Tunísia, que proporcionam aquele toque amadeirado e ao mesmo tempo floral que cativa a todos a primeira cheirada.

Eternity for Men de Calvin Klein

Este é mais um dos perfumes masculinos que também podem ser usados por mulheres e que está mais voltado para os aromas cítricos com sua dose de tangerina e sálvia, seguidas por um aroma de flores e ervas crocantes, cedro úmido e musgo.

Tous Man da Tous

Por outro lado, temos essa aposta muito vibrante graças às suas notas de saída de toranja das Índias, laranja do Brasil, gengibre, pimenta de Sichuan e notas de coração de Campari, abacaxi das Antilhas e maçã. Sem dúvida, não passará despercebida.

Boss de Hugo Boss

Este é um clássico dos perfumes masculinos que nunca morre por seu rico aroma de maçã, gerânio e canela, que trazem distinção, sofisticação e sensualidade.

Born in Roma de Valentino

Por último, eleve o nível de sofisticação com esta mistura de folhas de violeta, gengibre e as notas de coração, sálvia e sais minerais. “Esta fragrância amadeirada modernizada mistura assim a frescura do sal e do gengibre, para obter um aroma único”, aponta a mesma fonte.