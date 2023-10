Cautela extra deve ter 3 animais do horóscopo chinês em outubro de 2023

Outubro de 2023 chegou e alguns animais do horóscopo chinês necessitam de muita cautela durante essa fase.

Confira quais são:

Cavalo

Signo dos nascidos em 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

A energia do mês do cão obrigará pede cuidado com coração e saúde em geral. Não é recomendado fazer muito esforço ou cirurgias desnecessárias. Além disso, eles devem observar o seu humor e garantir que nada se descontrole.

Cabra

Signo dos nascidos em 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Hora de ter maior cuidado com hábitos ruins e energias destrutivas em sua vida. Esteja disposto a ajudar os outros, mas não complique a sua vida com os problemas alheios. Cuide do mundo ao redor e de você com sabedoria.

Macaco

Signo dos nascidos em 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Existe a oportunidade de aproveitar o que você ganhou ao longo do ano, seja dinheiro, experiência, amizades ou saúde. No entanto, é importante se abrir para viver algo novo e não se ligar apenas nas superficialidades, pois isso pode render más decisões.

