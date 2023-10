Sorte e novidades no amor chegam para 3 animais do horóscopo chinês

Outubro de 2023 chegou e alguns animais do horóscopo chinês podem ter novidades importantes chegando na vida amorosa.

Confira quais são:

Coelho

Signo dos nascidos em 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Agora você pode começar a trabalhar a segurança, a autoestima e a tranquilidade. É uma etapa de conhecer gente nova e manter um bom ritmo de trabalho. O passado também pode retornar.

Dragão

Signo dos nascidos em 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Período agitado, mas também repleto de vida social e diversão. Assuntos do coração são resolvidos e a vida amorosa se agita. Você poderá descansar e fazer coisas que normalmente não consegue. Conversas sobre os sentimentos.

Cobra

Signo dos nascidos em 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Aproximação com amigos e colegas. Os relacionamentos afetivos melhoram para comprometidos e solteiros também. No entanto, não é o período certo para se comprometer com algo novo de forma repentina, pense bem!

