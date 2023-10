Novidades intensas chegam para 3 animais do horóscopo chinês em outubro de 2023

Outubro de 2023 chegou e alguns animais do horóscopo chinês podem ter novidades importantes chegando.

Confira quais são:

Rato

Signo dos nascidos em 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

O mês trará novidades que também o testarão, especialmente quando se trata de pessoas e situações do passado. É momento de cuidar da saúde emocional e começar a avaliar sua maturidade, sabedoria e inteligência para lidar com ciclos que se repetem e nem de longe fazem bem.

Boi

Signo dos nascidos em 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Novidades chegam e podem abalar um pouco sua energia, porque nem sempre significam ou trazem aquilo que era realmente esperado. Não se deixe provocar ou isolar, é momento de se concentrar em construir o melhor para você e seus relacionamentos, pois com isso será atraído alguém muito especial e muito carisma.

Tigre

Signo dos nascidos em 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Novidades aumentam sua autoestima e autocuidado, para viver melhor e com mais consciência daquilo que vale apena ser feito por você mesmo. Amizades e apoios levados com otimismo ajudarão ainda mais no processo. Apenas cuide dos ambientes e energia que compartilha, pois a sensibilidade está em alta.

