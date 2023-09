Perfumes femininos que combinam com a primavera Imagem: Pexels/Kristina Paukshtite

A primavera teve início no último sábado, 23 de setembro, e se estende até o dia 22 de dezembro.

Lembrada como uma estação das flores, o clima durante a primavera costuma ser mais agradável, com temperaturas amenas e alguns dias de chuva. Por isso, é preciso escolher bem os perfumes que mais se encaixam com esse tipo de clima.

Confira a lista a seguir com os perfumes mais indicados para a primavera.

Cecita Blossom (2018) - O Boticário

As notas de topo são: Folhas Verdes, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Narciso, Lírio-do-Vale, Violeta e Jasmim. As notas de fundo são: Almíscar, Cedro, Sândalo, Baunilha e Vetiver.

Bitter Flower (2016) - Mahogany

As notas de topo são: Framboesa, Laranja e Bergamota. As notas de coração são: Veludo, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia e Notas Amadeiradas. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Almíscar e Patchouli.

Anni Sweety - O Boticário (2019) - O Boticário

As notas de coração são: Rosa, Magnólia e Vitória Régia. As notas de fundo são: Cana-de-Açúcar, Baunilha, Almíscar e Sândalo.

KEEN (2011) - Mahogany

As notas de topo são: Lichia, Kiwi, Limão e Toranja. As notas de coração são: Chocolate, Orquídea, Jasmim e Lírio. As notas de fundo são: Baunilha, Pralinê, Almíscar, Sândalo, Benjoim, Âmbar e Cedro.

Pur Blanca (2003) - Avon

As notas de topo são: Frésia, Hortelã e Bergamota. As notas de coração são: Peônia, Rosa Branca e Lótus branca. As notas de fundo são: Almíscar, Heliotrópio e Sândalo.

Floratta Love Flower (2019) - O Boticário

As notas de topo são: Pêssego, Cassis, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalho. As notas de coração são: Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica. As notas de fundo são: Almíscar Branco, Cashmeran, Patchouli, Sândalo e Cedro.

