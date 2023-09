Perfumes femininos PROIBIDOS no calor

As notas de topo são: Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego. As notas de coração são: Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana. As notas de fundo são: Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas. Imagem: Pexels/Karolina Grabowska

Mesmo que seu estilo de perfume favorito seja o adocicado, este é um dos tipos de fragrâncias proibidas de serem utilizadas no calor.

Isso acontece pois, aromas doces costumam se tornar enjoativos em dias de sol, podendo causar até mesmo mal-estar em você ou em pessoas próximas, principalmente em locais fechados.

Por isso, fique ligada nos perfumes de O Boticário a seguir porque ELES SÃO PROIBIDOS NO CALOR!

Glamour Fever - O Boticário

Com um estilo especiado quente, o perfume chama a atenção pelo aroma abaunilhado e a nota de canela, combinação que não combina em nada com dias mais quentes.

As notas de topo são Canela, Pimenta Preta e Bergamota. As notas de coração são Jasmim Sambac, Orquídea Pink Leopardo, Flor de Laranjeira, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Patchouli e Cedro.

Coffee Woman Seduction - O Boticário

Como o próprio nome diz, a proposta deste perfume é seduzir, mas é praticamente impossível seduzir alguém caso você tenha passado esta fragrância em um dia quente. Suas notas frutadas e gourmands devem ser reservada para um encontro em uma noite mais fria.

No topo traz Lichia, Kiwi e Marmelo, acompanhadas do coração com notas de Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e fundo em Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris.

Egeo Choc – O Boticário

Também com um nome alto-explicativo, Egeo Choc se destaca pela fragrância de chocolate, que não combina nada com sol escaldante.

As notas que compõem essa fragrância são Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego no topo, Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana no meio e Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas no fundo.

