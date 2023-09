Os melhores perfumes importados masculinos de 2023 até o momento!

Quem ama ficar ligado nas novidades e gosta de aderir às tendências provavelmente acompanharam de perto o que tem de novo na perfumaria mundial neste ano.

Contudo, devido ao tempo ou ao preço, não são todas as pessoas que conseguem se dedicar às novidades do mundo da perfumaria, mesmo sendo viciado em perfumes.

Por isso, para te atualizar sobre as fragrâncias importadas, em específico às masculinas, o youtuber Luis Jordão, especializado no assunto, listou os melhores perfumes masculinos de 2023 até o momento. Confira a lista!

Bvlgari Man Rain Essence - Bvlgari

Em último colocado, Luis Jordão destaca que o aroma deste perfume é bom, mas a performance deixa muito a desejar, levando em consideração que é um perfume importado e caro. Possui um aroma cítrico refrescante.

As notas de topo são Chá Verde e Laranja. As notas de coração são Almíscar e Lótus branca e as notas de fundo são Âmbar e Madeira Guaiac.

Y Eau de Parfum Intense - Yves Saint Laurent

O mesmo problema acontece com Y Eau de Parfum Intense. Com a proposta de ser intenso, deixa desejar pela performance, principalmente por ter notas sintéticas, o que, em teoria, deixaria o perfume com maior durabilidade.

As notas de topo são Gengibre, Bagas de Zimbro ou Junípero e Bergamota. As notas de coração são Sálvia, Gerânio e Lavanda. As notas de fundo são: Vetiver, Patchouli e Cedro.

Invictus Victory Elixir - Paco Rabanne

Com um uso mais noturno, possui notas de Baunilha, Olíbano, Âmbar e Fava Tonka. se encaixa bem para ser utilizado em baladas, devido ao aroma adocicado. Possui alta fixação, que chega a 14 horas.

Phantom Parfum - Paco Rabanne

Da mesma marca, Phantom está uma posição acima do Invictus devido ao cheiro, um pouco mais agradável, segundo o especialista. Contudo, a proposta dos dois são parecidas. Porém, Phantom é mais versátil.

Cardamomo, Ruibarbo, Bergamota e Limão estão nas notas de topo. Lavanda, Patchouli, Gerânio e Cedro são as notas de topo Baunilha, Bálsamo-de-Tolu e Vetiver do Haiti estão no fundo.

