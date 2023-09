Perfumes que chamam a atenção DE FORMA NEGATIVA

Este assunto é polêmico, mas nem todos os perfumes são agradáveis. Claro que o gosto de cada pessoa é individual, mas as fragrâncias que você confere a seguir são mal faladas por aí, e de acordo com os especialistas, trazem algumas características que deixam elas chamativas, mas de forma negativa.

Confira!

Joop! Homme - Joop (1989)

Clássico da década de noventa, Joop! Homme foi lançado em 1989 e trouxe uma proposta diferente: um perfume masculino e doce. Há quem ame e quem odeie, principalmente pelo aroma extremamente forte.

Além disso, possui alta fixação e projeção, e o que é o sonho de muitas pessoas que buscam um perfume com essas características, acaba virando pesadelo com o aroma sem fim.

As notas de topo são: Flor de Laranjeira, Mandarina, Bergamota e Limão de Amalfi. As notas de coração são: Canela, Heliotrópio, Jasmim, Cardamomo e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são: Baunilha, Fava Tonka, Sândalo, Patchouli, Mel, Tabaco e Vetiver.

Kouros – Yves Saint Laurent (1981)

Seguindo a tendência da época, Kouros é um perfume extremamente masculino. Contudo, sua fragrância é datada, não combinando mais com o que o público masculino (e feminino) costuma achar interessante atualmente.

Com um nome autoexplicativo, possui um aroma de couro sufocante, que já caiu em desuso há algum tempo.

No topo traz Aldeídos, Coentro, Sálvia Esclaréia, Artemísia e Bergamota. Já no coração possui Patchouli, Cravo, Vetiver, Gerânio, Canela, Jasmim e Raíz de Orris e as notas de fundo são Civeta, Mel, Couro, Almíscar, Musgo de Carvalho, Âmbar, Fava Tonka e Baunilha.

Malbec – O Boticário (2004)

O mais polêmico da lista. A linha Malbec se tornou uma das mais conhecidas nacionalmente, principalmente entre os homens. E exatamente por isso que seu cheiro se tornou enjoativo, principalmente do Malbec clássico, pois quem nunca teve, pelo menos um dia vai ter essa fragrância.

Caso você opte por escolher algum perfume da linha, escolha entre os lançamentos mais recentes.

Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Mandarina, Cassis, Limão de Amalfi, Bergamota, Folha de Violeta e Cardamomo são as notas de topo. Cedro, Patchouli e Sândalo as notas de coração e Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar as notas de fundo.

