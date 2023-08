Os signos do zodíaco que mais encaram amores distantes

Reprodução - Going The Distance (Warner Bros. Pictures)

O amor pode acontecer quando e onde menos se espera, mas alguns signos são mestres em encarar desafios com amores distantes que podem mudar a sua vida.

Confira quais são:

Áries

O ariano é o líder do zodíaco e escreve sua história com muita coragem e ousadia. Isso o motiva a embarcar em histórias e aventuras que exigem mudanças, energias e novos destinos. Sendo assim, se apaixonar por alguém de um lugar distante é algo que pode acontecer mais de uma vez.

Gêmeos

O geminiano tem um talento especial para se socializar, conhecer e se deixar levar por novas formas de viver. Por isso, ele se apaixona por quem provoca isso em seu coração, não importando onde essa pessoa no mundo. Ele é capaz de se comunicar com facilidade mesmo com as diferenças e se motivará com novos interesses.

Sagitário

O sagitariano possui uma grande paixão por viagens e por pessoas que o mostram de alguma maneira novos mundos. Como um verdadeiro aventureiro, ele pode ser o mais disposto a explorar novos lugares e se entusiasmar com sentimentos que viram sua vida de cabeça para baixo.

Aquário

O aquariano é um dos signos do zodíaco que está sempre buscando algo além, inclusive no amor. Por isso, ele viaja e conhece novas pessoas, se reconectando com realidades, culturas e personalidade bem diferentes da sua. O amor pode ser despertado com um grande senso de liberdade e curiosidade.

Confira mais:

Os anjos revelam para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Os signos que nunca atraem apenas um pretendente

Os signos que estudam o comportamento de quem amam