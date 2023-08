Os signos que nunca atraem apenas um pretendente

Alguns signos do zodíaco podem ser disputados quando o assunto é flerte e romance, pois se conectam facilmente com as pessoas e chamam a atenção de mais de um interessado.

Confira quais são:

Gêmeos

A personalidade falante e acessível do geminiano se destaca facilmente. Esse signo sempre tem algo interessante, curioso e inteligente para mostrar de si, o que acaba sendo admirado por aqueles que estão buscando um flerte que não seja apenas um rosto bonito. Por isso, embarcar em uma conquista com eles é pedir para ter alguns concorrentes.

Leão

O leonino gosta de ser a alma da festa e tem energia o suficiente para mostrar sua personalidade encantadora e marcante para todos. Ao seu redor, as pessoas se conectam de alguma forma com sua pessoa e é bem possível que mais de uma delas se interesse em ter algo mais que amizade.

Libra

O libriano é puro charme quando se trata de socializar e conhecer novas pessoas. Muitos acabam fisgados por essa personalidade carismática e cheia de vida que não passa despercebida. Ele se sente livre para compartilhar experiencias e falar com todos, o que pode acabar em um pretendente competindo com outro na mesma ocasião.

Sagitário

Quando se trata de ser a alma da festa e movimentar os ambientes, o sagitariano é um dos signos mais indicados. Ele irá chamar a atenção das mais diversas pessoas, pois é capaz de se conectar com facilidade, por mais que diferentes que sejam. Não é difícil ver algumas pessoas competindo pela atenção dele.

