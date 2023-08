Os signos que transformam o amor em batalha

Cada signo do zodíaco tem suas peculiaridades e isso também se reflete nos relacionamentos amorosos, já que alguns signos podem transformar o amor em uma verdadeira batalha.

Confira quais são:

Áries

Os arianos, são conhecidos por serem bastante individualistas e isso causa as maiores batalhas. Eles sabem o que querem e precisam com clareza, por isso, levar em conta o que o outro anseia nem sempre é fácil e ele não dará o braço a torcer facilmente sobre não compreender a frustração de quem não conquista com as próprias mãos o que considera importante.

Gêmeos

Os geminianos são abertos às novidades e mudanças, o que pode tornar os relacionamentos imprevisíveis e desafiadores, pois as batalhas mudam constantemente. Esse signo irá mudar de lugar suas prioridades e nem sempre é possível que seus parceiros o acompanhem de verdade.

Escorpião

Os escorpianos, por sua vez, são extremamente inteligentes e intensos sobre o que desejam. Buscar seu prazer e o que melhor encaixa na vida é com eles mesmo, mas ele também colocará seus sonhos em primeiro lugar, mesmo que isso absorva bastante da outra pessoa. Para ele o apoio tem que ser fundamental e tudo é uma batalha.

Aquário

Os aquarianos são adeptos da originalidade e da evolução em todos os aspectos da vida. Eles querem a motivação da curiosidade e aventura, mesmo que esses caminhos sejam difíceis e extremamente individuais. As batalhas que ele trava para construir e nutrir uma união são muitas.

Confira mais:

Os números e o dia de mais sorte para cada signo esta semana

A cor que mais atrairá sorte para cada signo esta semana

Os signos mais compatíveis no amor esta semana

Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 7 a 11 de agosto de 2023