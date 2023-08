Os signos que estudam o comportamento de quem amam

Conhecer o parceiro é algo fundamental para que um relacionamento seja consolidado e alguns signos são mestres em observar as atitudes do outro, precisando até ter cuidado para não exagerar em suas análises.

Confira quais são:

Áries

Por mais que pareça muito mais atento as próprias atitudes e seja impulsivo, o ariano leva as atitudes do parceiro muito em conta. Ele não se importa tanto com o que o outro diz sobre si, pois prefere tirar suas próprias conclusões analisando as verdades que aparecem nas ações.

Leão

Por mais que se derreta com palavras e declarações, o leonino é um signo que gosta de conhecer afundo quem ama e não deixará nenhuma atitude do outro passar despercebida. Ele tem boa memória e pode ser intuitivo para as intenções demonstradas por alguns gestos.

Virgem

O virginiano é um dos signos que mais gasta tempo analisando as pessoas e pode ter opiniões bem assertivas sobre elas. No amor não seria diferente e ele consegue focar tanto nas palavras, como também nas atitudes. Ele faz isso principalmente para decifrar os objetivos e a lealdade de quem ama.

Capricórnio

Além de ter uma das melhores memórias do zodíaco, o capricorniano quer ter relacionamentos honestos, o que o faz focar bastante nos comportamentos dos outros. Ele gosta de analisar e pode ficar atento a detalhes que para outros passariam despercebidos. Esse signo guarda na sua mente ações, reações e palavras.

Confira mais:

Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Padilha mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes