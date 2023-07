Bom e barato! Veja as fragrâncias masculinas de qualidade e que possuem um bom custo benefício

Se você está buscando um perfume masculino de qualidade, mas ainda não conseguiu encontrar uma fragrância que te agrade e tenha um bom preço, os aromas a seguir podem ser a solução.

Segundo o youtuber ‘Coloral’, do canal ‘Homem Cheiroso’, as fragrâncias a seguir são as mais elegantes e baratas da atualidade. Confira!

Essencial Único - Natura

Considerado o melhor perfume nacional de 2022, Único faz parte de uma das linhas mais famosas da marca Natura e mostrou que ainda é possível inovar.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são Âmbar, Ládano, Benjoim, Cumarina, Mirra, Baunilha, Opoponax e Almíscar.

Hadi Elixir - Pocket Parfum

Outro perfume inspirado, desta vez em Sauvage Elixir, porém, os aromas divergem na saída. De qualquer forma, Hadi Elixir demonstra muita qualidade por um bom preço.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos ELEGANTES e com BOM PREÇO

No topo traz notas de Canela, Toranja, Noz-moscada, Cardamomo, seguidas por notas de coração em Essência de lavanda de Nyons e finalizando com notas de fundo em Sândalo, Vetiver do Haiti, Alcaçuz, Âmbar e Patchouli.

The Blend Bourbon - O Boticário

O perfume mais diferenciado da lista, pois apresenta um aroma de baunilha de bourbon bem chamativo. É indicado para homens que preferem aromas picantes.

As notas de que compõem esse perfume são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja; Canela, Cravo-da-Índia, Pimenta Preta, Noz-moscada, Crème Brûlée, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Notas Amadeiradas, Madeira Guaiac e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 perfumes de O Boticário com cheiro de ‘milionária’

⋅ Perfumes amadeirados ideais para homens maduros

⋅ 5 perfumes femininos nacionais que FIXAM POR HORAS