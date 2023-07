5 perfumes femininos nacionais que FIXAM POR HORAS

Uma das qualidades buscadas pelas mulheres na hora de adquirir um novo perfume é a fixação. E se engana quem acha que uma fragrância de qualidade com alta fixação precisa ser importado. Afinal, as marcas nacionais possuem aromas que trazem exatamente essa característica.

A seguir você confere 5 perfumes nacionais que fixam por mais de 10 horas, de acordo com o youtuber Taiguara Almeida.

Essencial Ato - Natura (2023)

As notas de topo são Priprioca, Framboesa, Notas Aquosas, Cassis, Limão, Maçã, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Flor do Pau-Brasil, Lírio-do-Vale, Osmanthus, Notas Solares, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Baunilha e Âmbar.

Glamour Midnight - O Boticário (2023)

As notas de topo são Ameixa, Tâmaras e Amêndoa. As notas de coração são Especiarias Exóticas, Cacau, Orquídea Negra e Benjoim e as notas de fundo são Âmbar, Patchouli, Leite e Bálsamo do Peru.

Pera e Gerânio - Mahogany (2021)

Pera, Camomila e Bergamota são as notas de topo, seguidas de Gerânio, Rosa e Frésia no coração e Almíscar e Patchouli no fundo.

Ego - Ruby Rose (2021)

No topo traz Bergamota, Limão Siciliano e Amêndoa. Já no coração possui notas de Tuberosa, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Fava Tonka, Cacau e Sândalo.

LOV | U Date Night - Avon (2023)

As notas de topo são Cereja Preta, Ameixa e Pimenta Rosa. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Rosa Negra e as notas de fundo são Sândalo, Âmbar e Ládano.

