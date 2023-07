4 perfumes de O Boticário com cheiro de ‘milionária’

Nem sempre riqueza tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem. Afinal, quem nunca ouviu o ditado “rico de saúde”?

Além disso, é possível criar métodos para se sentir empoderada e rica de outra forma, e um deles está ligado ao cheiro que você exala

Os perfumes que você confere a seguir são chamados de ‘cheiro de riqueza’, e podem proporcionar bem-estar e sentimento de poder àquelas mulheres que utilizarem, além de deixá-las elegantes.

Confira os perfumes de O Boticário com cheiro de milionária.

Lily Lumière

As notas de topo são Néroli, Pimenta Rosa, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Flor de Laranjeira e Osmanthus e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli, Âmbar, Pralinê e Sândalo.

Elysée

As notas desse perfume são Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Maçã e Gelado de Fruta no topo. No coração traz Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang e no fundo Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Floratta Rose

Pimenta Rosa, Notas Frutadas, Mandarina, Pêssego, Damasco e Cassis são as notas que estão no topo desse perfume, seguidas por Tintura de Rosa, Gardênia, Ylang Ylang e Lírio-do-Vale no coração e Almíscar e Notas Amadeiradas no fundo para finalizar.

Lily Eau de Parfum 2021

As notas que compõem essa fragrância são Pera, Mandarina, Limão, Maçã Verde, Cassis e Pimenta Rosa; Lírio, Gardênia, Jasmim, Flor de Laranjeira, Calas e Rosa e Almíscar, Baunilha, Amêndoa, Âmbar e Sândalo.

