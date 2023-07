Perfumes amadeirados ideais para homens maduros

Falta pouco menos de um mês para o dia dos pais e para você se programar e escolher um ótimo presente com antecedência, é bom ficar atento às dicas a seguir.

Se o seu pai ama receber perfume de presente ou já deu indícios que de que está precisando de um novo, o canal do Youtube ‘Matt Fragrance’ preparou uma lista feita especialmente para esse tipo de ocasião, com os melhores perfumes amadeirados ideais para presentear seu pai. Confira!

Homme Stella Dustin - Stella & Dustin

Um perfume importado barato, inspirado na fragrância Sauvage, de Dior, um dos aromas mais cobiçados pelos homens atualmente.

Homme traz a nota de Bergamota no topo. Já as notas de coração são Lavanda, Pimenta de Szechuan, Noz-moscada e Anis Estrelado e as notas de fundo são Ambroxan e Baunilha.

LEIA TAMBÉM: Perfumes masculinos nacionais BARATOS e de QUALIDADE para você ter na sua coleção

A fragrância funciona tanto de dia como a noite, mas se encaixa melhor em temperaturas mais frescas.

Terre d’Hermès - Hermès

Se o seu pai prefere perfumes um pouco menos cítricos, Terre d’Hermès é uma opção das mais sofisticadas.

As notas de topo são Laranja e Toranja. As notas de coração são Pimenta, Sardinheira e Sílex e as notas de fundo são Vetiver, Cedro, Patchouli e Benjoim.

As notas que se sobressaem é a laranja misturada com um aroma terroso e um toque de pimenta.

Dior Homme Sport 2021 - Dior

Para os papais mais elegantes, Dior Homme Sport versão 2021 também brinca com a mistura de cítrico e amadeirado, contudo de forma mais fina

No topo traz Limão, Bergamota e Aldeídos, completadas com coração em Elemi e Pimenta Rosa e fundo em Notas Amadeiradas, Olíbano e Âmbar.

