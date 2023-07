Perfumes masculinos ELEGANTES e com BOM PREÇO Imagem: Pexels/YakobchukOlena (YakobchukOlena/Getty Images/iStockphoto)

Muitos homens costumam pensar que perfumes elegantes e de qualidade possuem o preço muito alto. Claro que aqueles importados de marcas famosas apresentam um valor mais salgado, mas também é possível encontrar ótimas fragrâncias com um bom preço.

Os perfumes a seguir, por exemplo, possuem um cheiro agradável, fino e elegante, mas com um bom custo-benefício, que desperta a atenção dos homens que estão em busca de novos aromas. Confira a lista elaborada pelo canal ‘Homem Cheiroso’.

Impression Audaz - Eudora

Um perfume com aroma amendoado e ambarado, que também traz notas amadeiradas. Seu uso é mais indicado para uma festa refinada noturna.

As notas de topo são Abacaxi, Bergamota e Limão. As notas de coração são Avelã, Cashmeran e Açafrão e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Âmbar, Patchouli, Madeira Guaiac, Segredo Eudora® e Cedro.

Luar - Pocket Parfum

Inspirado em Bleu de Chanel, Luar pode ser utilizado com um perfume assinatura, mas que deixa um destaque por onde você passar. Além disso, é versátil e bem agradável.

Suas notas de topo são Limão Siciliano, Toranja, Pimenta Rosa, Bergamota, Coentro, Hortelã e Aldeidos, seguidas pelas notas de coração em Melão, Jasmim, Gengibre, Noz-moscada e fundo em Ládano, Patchouli, Sândalo, Cedro, Âmbar, Incenso e Madeira de Âmbar.

The Royal - New Brand

Um perfume com boa qualidade e bom custo-benefício. Um pouco mais fresco, traz as seguintes notas:

Hortelã, Limão e Bergamota na abertura, Manjericão, Zimbro e Patchouli no coração e Couro, Musgo e Almíscar no fundo.

