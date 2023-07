Quer ser elegante após os 40 anos? Confira essas 4 dicas de Carolina Herrera e arrase

Ninguém melhor do que Carolina Herrera para nos dizer como, sem perder o conforto e o estilo, ficar elegante e moderna após os 40.

Por isso, compartilhamos algumas dicas inspiradas no estilo da venezuelana, com os melhores conselhos de um dos principais ícones da moda.

4 dicas de Carolina Herrera para ser mais elegante se você tem 40 anos ou mais

Barbiecore após os 40? Com certeza!

Uma das chaves para destacar seus 40 anos este ano é a tendência barbiecore, pois ela com certeza se manterá em alta, principalmente por conta do lançamento do filme estrelado por Margot Robbie, Barbie, que acontecerá ainda neste mês, dia 21.

Você pode usar um look total rosa, ou apenas uma peça, seja blusa, calça, jaqueta ou vestido, e irá se destacar.

Estampa floral

Carolina Herrera aposta em estampas florais para deixar qualquer look mais elegante. A assinatura dela é algo ímpar e é impossível não se apaixonar por cada estampa estilizada por ela.

Roupas com estampas de flores vão te destacar, você pode optar por vestido, como o da coleção da estilista, ou um blazer, calça ou saia e ficará um arraso.

Use roupas vibrantes

Se você quer se destacar com 40 anos ou mais, outra chave que Carolina Herrera deu é usar saber balancear quando usar roupas com cores vibrantes ou brilhantes, como o couro.

Ou seja, você pode usar uma blusa ou camisa que se destaque mais com calça ou saia neutra, ou uma parte de baixo brilhante, mas não os dois. Não esqueça de complementar com acessórios.

Atreva-se a usar animal print

Outra estampa que seguirá tendência neste 2023 é o animal print. Ele por si só já dá um ar de elegância.

Essa estampa vai elevar sua classe, e você pode combiná-la com tons neutros como branco, preto ou nude e apostar em uma sandália, ou mesmo tênis, se quiser um look mais casual.

