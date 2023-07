Moda: estilize seus looks de inverno com estes truques para ficar ainda mais elegante

As meias-calças estilizam demais os seus looks de inverno! Foto: Reprodução.

Como a temperatura continua ficando cada vez mais baixa, estamos pensando em como podemos nos aquecer mais nesta temporada sem perder o estilo. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é com um par de meias. Elas não apenas lhe darão uma camada extra de calor nos dias mais frios, mas também elevarão qualquer un dos seus looks de inverno.

Tem dúvidas de como adicionar meias-calças ao seus looks? Fique tranquila! Vamos mostrar algumas combinações com meia-calça de inverno para provar a você que elas podem ser tão chiques quanto qualquer outra peça que você veste. De meias-calças pretas versáteis e atemporais a versões coloridas e estampadas brilhantes e ousadas, as possibilidades para essas roupas são infinitas.

Precisa de mais inspiração sobre como usar? Você encontrará tudo abaixo. Veja nossas maneiras favoritas de estilizar este acessório clássico.

Confira abaixo 8 combinações com meia-calça para arrasar

Meias-calças arrastão adicionam um toque descolado a qualquer roupa, desde saias e vestidos, até mesmo se usadas com calças jeans, como abaixo.

Não podemos ter estampa de oncinha suficiente em nossas vidas. Então, porque não apostar em meias calças animal print?

Um par de meias semitranslúcidas ficará tão bem sob um minivestido e um blazer oversized. Complete o look com um mocassim e meia de cano médio para esquentar ainda mais os seus pés.

Nada mais elegante do que um look all black para arrasar em qualquer ocasião, não é mesmo?

Que tal apostar em meias coloridas para trazer vida ao seu conjunto de terninho?

Um par de meias lhe dará mais cobertura quando estiver mostrando um pouco da perna. E a estampa xadrez + jeans + bota, é uma combinação que não tem erro.

Uma saia plissada e meia-calça colorida vai deixar os dias cinzas do inverno mil vezes mais alegres. Use e abuse.

Nada como um minivestido com meia-calça e botas acima do joelho para acertar na estética da francesa.

Leia também: