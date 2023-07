Apple: iPhone 15 pode apresentar um aumento de 15% na duração da bateria

O próximo iPhone da Apple, o iPhone 15 e suas variantes, podem surpreender os usuários com um aumento significativo na duração da bateria, de acordo com um relatório não confirmado do ITHome.

De acordo com o Business Insider, se espera que a próxima geração de iPhones, liderada pelo modelo base iPhone 15, experimente um aumento de 15% na duração da bateria. Além disso, é previsto que o iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max também desfrutem de melhorias, com aumentos de 12%, 12% e 11%, respectivamente.

A falta de inovação nos pacotes de bateria dos smartphones tem sido uma preocupação constante. No entanto, essa possível atualização pode ser uma oportunidade chave para a Apple, uma vez que a duração da bateria ainda é um fator crítico para os usuários.

LEIA TAMBÉM: Conheça o ‘Threads’, aplicativo do Facebook que vem para competir com o Twitter

Jacklyn Dallas, criadora de conteúdo tecnológico, destacou que, embora telas e câmeras tenham melhorado, a duração da bateria ainda precisa de melhorias significativas. Além disso, o Apple Track destaca as melhorias em cada modelo.

New iPhone 15 battery capacities have leaked 🔋‼️



iPhone 15: 3877mAh (+15%)

iPhone 15 Plus: 4912mAh (+12%)

iPhone 15 Pro: 3650mAh (+12%)

iPhone 15 Pro Max: 4852mAh (+11%)



(via ITHome) pic.twitter.com/3bssU8CWZG — AppleTrack (@appltrack) July 4, 2023

Comparação com o iPhone 14

Em comparação com seu antecessor, o iPhone 14, os supostos aumentos na duração da bateria no próximo iPhone 15 poderiam ser mais impactantes para os usuários.A informação venha de uma fonte não verificada, que afirmou ser uma pessoa com informação privilegiada da Foxconn e compartilhou a notícia por meio de uma mensagem privada no ITHome Weibo.

Caso o rumor se confirme, é possível que a Apple destaque essas melhorias na bateria em sua estratégia de marketing. Dallas também apontou que o aumento na duração da bateria provavelmente resultaria em algumas horas extras de autonomia, ao invés de uma mudança drástica de um dia para dois dias.