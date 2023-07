Conheça o ‘Threads’, aplicativo do Facebook que vem para competir com o Twitter

Na corrida por obter cada vez mais usuários para as redes sociais, muitas empresas que competem entre si acabam se inspirando em outras para a criação de novos aplicativos.

É o caso de Threads, novo aplicativo da empresa Meta, responsável pelo Facebook Instagram, WhatsApp, entre outros, que será lançado nesta quinta-feira (6).

No Instagram, muitos usuários já tiveram acesso à funcionalidade, que ao acessar, aparece a contagem regressiva, que marca às 11h do dia 6 para o Brasil. Nas bibliotecas de aplicativo, como a Apple Store, o lançamento está previsto para essa data.

Contudo, ao acessar o site threads.net (do Brasil) uma contagem regressiva para às 20h de hoje (5) é exposta.

A descrição do aplicativo diz:

“Diga mais com o Threads - o app de conversas de texto do Instagram. Threads é onde as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos de seu interesse hoje, até o que será tendência amanhã. Seja qual for o seu interesse, você pode seguir e se conectar diretamente com seus criadores favoritos e outras pessoas que amam as mesmas coisas — ou criar seguidores leais para compartilhar suas ideias, opiniões e criatividade com o mundo”.

Usuários destacaram como o aplicativo funciona:

amanhã o threads lança pra geral e como uma das primeiras a estar testando posso dizer:



fortíssimo, alto potencial de botar o twitter no chinelo, tá?



é basicamente igual ao twitter antes do elon musk meter a mão e estragar tudo, gostei muito!! vejo vcs lá amanhã ♥️ pic.twitter.com/IlsWSnxYvN — Bagi (@gabicattuzzo) July 5, 2023

Amanhã a essa hora não vai ter ninguém aqui no Twitter. Todo mundo estará no Threads tentando um novo meio de conquistar a independência financeira. — Chico Barney (@chicobarney) July 5, 2023

aplicativo novo da meta, o threads, traz o meu pior medo a tona: sincronizar meu Instagram e meu Twitter. jamais. JAMAIS. — peixe que entra no Pinto (@amobrejas) July 5, 2023

Para as pessoas mais ligadas nas redes sociais, o aplicativo é uma forte alternativa ao Twitter. O aplicativo do passarinho vem sendo criticado pelas mudanças, vistas como negativas, após Elon Musk adquirir a empresa.

