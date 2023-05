Os perfumes masculinos que são os REIS DO MOMENTO!

Existem fragrâncias clássicas que não saem de moda. Contudo, é sempre bom ficar atento aos lançamentos recentes para manter seu acervo de fragrâncias sempre atualizado, não é mesmo?

Por isso, o canal ‘Macho Moda’ listou os perfumes que estão sendo ‘febre’ em 2023, sendo os mais utilizados e requisitados nos últimos tempos. Confira!

CH Pasión for Him - Carolina Herrera

As notas de topo são Olíbano, Pimenta Rosa e Néroli tunisiano. As notas de coração são Íris, Cedro do Texas e Mirra e as notas de fundo são Sândalo Australiano, Baunilha de Bourbon, Fava Tonka, Madeira de Âmbar e Notas Amadeiradas Negras.

Sauvage Elixir - Dior

Noz-moscada, Canela, Cardamomo e Toranja são as notas de topo. No coração possui Lavanda e as notas de fundo são Alcaçuz, Sândalo, Âmbar, Patchouli e Vetiver do Haiti.

The Icon Elixir - Antonio Banderas

Leva notas Cítricos, Gengibre, Especiarias e Cardamomo; Lavanda, Notas marinhas e Sal Marinho e Almíscar e Notas Amadeiradas.

Pulse Action - Eudora

Possui notas de topo em Maçã, Cardamomo e Limão. As noras de coração são Especiarias, Pimenta Preta e Ylang Ylang e finaliza com notas de fundo em Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sândalo.

Invictus Platinum - Paco Rabanne

As notas de topo são Absinto e Toranja. As notas de coração são Hortelã e Lavanda e as notas de fundo são Cipreste e Patchouli.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre são as notas de topo, Coco e Notas Amadeiradas são as notas de coração e Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento são as notas de fundo.

