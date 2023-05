Melhores perfumes nacionais para presentear a sua mãe

O Dia das Mães acontece no próximo domingo (14) e se você ainda está em dúvida sobre como presentear a sua mãe ou alguém querido para você nesta data, esse texto pode te ajudar.

Quem não gosta de ganhar um nova fragrância, não é mesmo? Mas antes de presentear alguém com perfume, é preciso escolher bem e entender os gostos das pessoas.

A lista a seguir traz os melhores perfumes para você dar de presente para a sua mãe, segundo a youtuber ‘Alice Yan’.

La Victorie - Eudora

Para uma mãe romântica, que prefere um perfume delicado, La Victorie, de Eudora, é o mais indicado. Possui um aroma floral, com abertura cítrica, mas que evolui para algo mais delicado e atalcado, de fundo adocicado.

De composição simples, leva notas de Bergamota, Peônia e Baunilha.

Biografia Inspire - Natura

Lançado em 2016, esse também é um perfume floral, porém mais fresco. Seu estilo é mais intimista, indicado para mulheres que não gostam de chamar atenção.

As notas de topo são Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro, Sândalo, Madeira de Âmbar e Cashmeran.

New Acqua Fresca - O Boticário

Para as mamães que preferem perfumes mais cítricos e refrescantes, essa é uma fragrância muito indicada. Possui fixação média de quatro horas e é ideal para o uso diário.

As notas de topo são Limão Siciliano, Maçã e Folhas de Violeta. As notas de coração são Jasmim Sambac e Rosa Damascena e as notas de fundo são Almíscar, Extrato de Cedro Branco e Âmbar.

Amore (Ana Furtado) - Jequiti

Se você tem o tipo de mãe que gosta de chamar mais a atenção e brilhar por onde passa, os perfumes indicados podem não servir pois são mais intimistas. O que não é o caso desse aroma, antigo Ana Furtado, que possui bom custo-benefício e rende muitos elogios.

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Toranja e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Vetiver, Patchouli e Baunilha.

