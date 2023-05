10 melhores perfumes femininos importados para você dar uma oportunidade

Se você acompanha um pouco sobre o mundo dos perfumes, sabe que, mesmo com inúmeras fragrâncias sendo lançadas quase que diariamente, os aromas clássicos nunca perdem o seu posto.

Contudo, os valores destes perfumes costumam ser mais elevados. Logo, é preciso entender bem os seus gostos antes de investir em uma fragrância importada.

Caso você esteja buscando um novo produto neste estilo, confira a lista a seguir com os 10 perfumes importados femininos mais famosos para você dar una oportunidade ao menos uma vez.

Light Blue - Dolce & Gabbana

Um perfume refrescante, lançado em 2001. Ideal para dias mais quentes. Com destaque para a nota cítrica de limão siciliano.

Suas notas de topo são Limão Siciliano, Maçã, Cedro e Câmpanula. As notas de coração são Bambu, Jasmim e Rosa Branca e as notas de fundo são Cedro, Almíscar e Âmbar.

La Vie est Belle - Lancôme

Um dos perfumes florais mais cobiçados entre as mulheres apaixonadas por fragrâncias importadas.

No topo leva Groselha Preta e Pera. No coração Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e por último, as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Olympéa Intense – Paco Rabanne

Olympéa tradicional já é um clássico, mas sua versão intensa é ainda mais chamativa.

LEIA TAMBÉM: Perfumes nacionais MELHORES que importados

Exala notas de Baunilha, Âmbar, Âmbar Branco, Âmbar Cinzento, Sal, Flor de Laranjeira, Flor de Toranja, Pimenta Branca e Cedro.

Flower by Kenzo

Um importado diferenciado, porém menos comentado que os perfumes anteriores. Logo, pode fazer com que você tenha um aroma de destaque.

No topo apresenta notas de Rosa Búlgara, Espinheiro branco, Groselha Preta e Mandarina, completadas com um coração com notas de Violeta de Parma, Rosa, Opoponax e Jasmim e por último, as notas de fundo são Baunilha, Almíscar Branco e Incenso.

Além das fragrâncias anteriores, outros perfumes importados que você pode investir sem medo de errar são: