Perfumes nacionais MELHORES que importados

Existe a ideia no mundo das fragrâncias que os perfumes importados têm mais qualidade que os nacionais.

É fato que as marcas estrangeiras apresentam aromas surpreendentes, mas as empresas nacionais não ficam muito atrás e os perfumes a seguir comprovam isso.

De acordo com o canal do Youtube ‘Macho Moda’, as 5 fragrâncias masculinas a seguir são até mesmo melhores que as importadas. Será? Veja a lista.

5. Homem Essence - Natura

As notas de topo são Gengibre, Toranja, Bergamota e Limão. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta Preta, Violeta, Canela e Coentro e as notas de fundo são Iso E Super, Âmbar, Cedro, Cashmeran, Madeira Guaiac e Patchouli.

4. Malbec Ultra Bleu - O Boticário

O perfume possui notas de topo em Aquozone e Bergamota. Já as notas de coração são Sálvia, Lavanda, Patchouli, Vinho Tinto e Hivernal e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Carvalho e Âmbar.

3. Craig - Pocket Parfum

Abacaxi, Pimenta, Casca de Bergamota e são as notas de topo. Violeta, Sálvia e Couro são as notas de coração e no fundo Madeira ambarada, Vetiver, Patchouli e Cedro.

2. Rebel Biker’s - Route 66

As notas de topo são Cravo-da-Índia, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim, Rosa e Flor de Laranjeira e por último as notas de fundo são Cedro, Sândalo e Patchouli.

1. Essencial Único - Natura

As notas desse perfume são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomelo; Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e Âmbar, Ládano, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

