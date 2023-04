5 perfumes da Jequiti IDÊNTICOS aos importados

Você conhece os perfumes da Jequiti? A marca brasileira é uma das mais conhecidas e com melhor custo-benefício.

Com diversos aromas exclusivos e outros para quem gosta de perfumes importados, a marca possui fragrâncias para todos os gostos.

Se você é do tipo que ama um perfume gringo, porém quer economizar na compra, confira a seguir 5 perfumes da marca que parecem com perfumes importados.

Ana Furtado / Miss Dior Cherie

As notas de topo são Frutas Vermelhas, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Patchouli, Vetiver e Baunilha.

Eliana Turmalina / Good Girl Carolina Herrera

Notas Oceânicas, Bergamota, Maçã, Cassis e Damasco estão no topo. As notas de coração são Notas Verdes, Íris, Cacau, Tuberosa e Jasmim e o perfume finaliza com notas de fundo de Almíscar, Sândalo, Âmbar, Fava Tonka, Baunilha, Amêndoa e Maltol.

Patricia Abravanel Essence / La Belle Jean Paul Gaultier

O perfume possui notas de topo de Framboesa, Maçã e Pimenta. As notas de coração são Violeta, Gardênia e Flor de Laranjeira e para finalizar a fragrância possui Baunilha, Sândalo e Vetiver.

Glam Juliana Paes / Lady Million Paco Rabanne

O perfume é composto por notas de Mandarina e Framboesa no topo, Mel, Âmbar e Baunilha no corpo e Néroli, Flor de Laranjeira, Gardênia e Peônia no fundo.

Désirèe Gold / La Vie Est Belle Lancôme

As notas de topo são Ameixa, Pimenta e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Frutas Vermelhas e Lírio e as notas de fundo são Rockrose/Cistus, Patchouli, Âmbar e Benjoim.

