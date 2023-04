Esses são os MAIS VENDIDOS e os MELHORES perfumes nacionais

Se você gosta de seguir tendências e está sempre em busca de roupas e produtos para a pele atuais, este texto é para você.

É fato que fragrâncias são lançados quase que diariamente. Contudo, alguns deles conquistam o público e se tornam queridinhos de quem utiliza perfumes.

A seguir você confere uma lista elaborada pela youtuber Suzy Moura com os mais vendidos e os melhores perfumes nacionais. Confira!

La Victorie Intense - Eudora

O nome já explica muita coisa. Seu aroma é intenso, por isso é preciso maneirar nas borrifadas. É considerado um floral amadeirado almiscarado, ideal para ser utilizado em noites frias.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bergamota, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Tuberosa, Ylang Ylang, Flor de Laranjeira, Sândalo Australiano, Néroli e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Marshmellow, Patchouli, Madeira de Cashmere, Ambroxan e Norlimbanol.

Rebelle Madness - Hinode

Também é um perfume mais noturno, com um aroma adocicado e floral branco, com um toque amadeirado suave. Possui ótima fixação, segundo a youtuber Suzy.

A nota de topo é Orquídea. A nota de coração é Jasmim Sambac e a nota de fundo é Baunilha de Madagascar.

Kaiak - Natura

As notas de topo são Bergamota, Laranja Amarga, Mandarina, Notas Verdes, Tamarindo, Ameixa e Groselha Preta. As notas de coração são Jasmim, Pimenta Rosa, Lírio-do-Vale e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Heliotrópio.

Far Away Endless Sun - Avon

As notas de topo são Pêssego e Tangerina. A nota de coração é Papoula e as notas de fundo são Âmbar e Baunilha.

