Atenção! Esses perfumes da Avon e de O Boticário serão DESCONTINUADOS

Se você é fã da Avon e de O Boticário e ama principalmente os perfumes destas marcas, fique ligada nas fragrâncias a seguir pois elas irão sumir!

De acordo com a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, alguns destes aromas já foram descontinuados e outros estão com seus dias contados.

Por isso, não perca tempo e adquira seus perfumes favoritos antes que seja tarde. Confira!

Far Away Gold - Avon

Lançado em 2014, este perfume faz parte de uma das linhas de maior sucesso da Avon. Contudo, a versão Gold está saindo de linha.

Para quem não conhece, este é um perfume âmbar floral, indicado principalmente para a noite. Suas noras de topo são Pêssego, Frésia e Orquídea, seguida s por de coração de Jasmim Indiano e Flor de Laranjeira e finalizando com notas de fundo em Baunilha de Madagascar, Âmbar e Sândalo.

Capricho Sweet - O Boticário

Para quem gosta de bons aromas acompanhados de um um bom custo-benefício, Capricho Sweet era uma ótima opção. Isso mesmo, era, pois o perfume não se encontra mais à venda oficialmente no site da marca, mas pode ser encontrado em outras lojas da internet.

Seu aroma é frutal e levemente amadeirado, mas funciona muito bem durante o dia.

As notas de topo são Framboesa, Amoreira, Cítricos, Limão e Maçã. As notas de coração são Florais, Rosa, Jasmim e Frésia e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar e Cedro.

Far Away Aurora - Avon

Outro perfume da linha Far Away que descontinuado recentemente foi o Aurora. Segundo a youtuber Suzy, é uma das melhores fragrâncias da marca. Possui um aroma doce e delicado, conhecido como ‘aroma de princesa’.

Suas notas são Cardamomo, Pimenta Rosa e Limão Italiano; Iogurte, Vitória Régia e Rosa e Baunilha de Bourbon, Cedro e Vetiver.

Insensatez - O Boticário

Uma opção nacional para CK One, de Calvin Klein, Insensatez é um dos perfumes cítricos favoritos dos homens, mas pode muito bem ser utilizado pelas mulheres. Contudo, seus dias estão contados.

Bergamota, Abacaxi, Tangerina e Mamão Papaia são as notas de topo. Chá, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Tintura de Rosa são as notas de corpo e Almíscar, Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho são as notas de fundo.

