5 perfumes que TODA MULHER UTILIZA ao menos uma vez na vida

Ao utilizar um perfume, você está ciente que muitas outras pessoas podem ter escolhido a mesma fragrância que você para aquela ocasião. Se você é uma mulher que não liga muito para a exclusividade, isso não será um problema. Mas caso você queira se sentir única, é preciso pensar bem qual aroma escolher.

Para fugir disso existem alguns caminhos. Um deles é saber quais sãos as fragrâncias que toda mulher utiliza ao menos uma vez na vida.

A seguir você confere 5 desses tipos de perfumes, chamados pela youtuber Suzy Moura de ‘arroz de festa’. Confira!

Floratta Red - O Boticário

Floratta Red é considerado o primo nacional de Good Girl, de Carolina Herrera. E exatamente por esse motivo que o perfume é um dos femininos mais famosos do Brasil. Você provavelmente tem ou já teve esse perfume e conhece alguém que tem esse aroma como seu favorito.

As notas de topo desse perfume são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Lily Eau de Parfum - O Boticário

Outra fragrância muito famosa da marca O Boticário, Lily é um perfume floral que pode ser utilizado tanto no dia-a-dia quanto à noite, por isso é utilizado e muito como assinatura entre as mulheres.

As notas de topo são Pêssego, Damasco, Pera, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Osmanthus, Íris, Violeta, Narciso e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo e Vetiver.

Olympéa - Paco Rabanne

Nem os importados escapam de serem considerados ‘arroz de festa’. Olympéa, de Paco Rabanne, é sem dúvidas um dos aromas gringos mais utilizados entre as mulheres que gostam de um perfume fino e elegante.

As notas de topo são Jasmim Aquático, Mandarina Verde e Flor de Gengibre. As notas de coração são Baunilha e Sal e as notas de fundo são Âmbar Cinzento, Madeira de Cashmere e Sândalo.

La Vie Est Belle - Lancôme

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli e Fava Tonka.

Ilía Secreto - Natura

As notas de topo são Uvas, Ameixa, Pera e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Orquídea, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Fava Tonka, Café, Sândalo, Cedro e Ishpink.

