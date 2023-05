4 melhores perfumes masculinos importados e atuais

Se você é do tipo de homem que se importa em como as pessoas te reparam, além de uma roupa elegante, é preciso utilizar de outros artifícios para se destacar.

Uma dica de milhões é apostar no aroma, afinal, um bom perfume pode chamar muita atenção, principalmente se ele combina com a ocasião.

Contudo, se você não está muito ligado no mundo dos perfumes, fica até difícil escolher entre as milhares de fragrâncias disponíveis.

Não se preocupe pois a lista a seguir pode te ajudar. Descubra os melhores perfumes masculinos atuais para você adicionar na sua coleção e arrasar.

Bleu - Chanel

Atemporal, este é um dos perfumes masculinos mais famosos da atualidade. Mistura aromas amadeirados e refrescantes, com alto poder de fixação.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa. As notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

212 VIP MEN – Carolina Herrera

Clássico dos clássicos, talvez o perfume importado mais utilizado entre os homens. Porém, por ser um aroma muito conhecido, pode ser considerado ‘batido’ para muitas pessoas. De qualquer forma, não deixa de figurar entre um dos melhores importados.

Possui notas de Maracujá, Lima, Pimenta e Gengibre no topo, Vodka, Gin, Hortelã e Especiarias no coração e Âmbar, Couro e Notas Amadeiradas no fundo.

Sauvage – Dior

Disputando com Bleu de Chanel o lugar de mais famoso da atualidade, Sauvage é uma fragrância com toques orientais cítricos. Chama a atenção por onde passa e também possui alta fixação.

As notas de topo são Bergamota da Calábria e Pimenta. As notas de coração são Pimenta de Szechuan, Lavanda, Pimenta Rosa, Vetiver, Patchouli, Gerânio e Elemi e as notas de fundo são Ambroxan, Cedro e Ládano.

Acqua Di Giò – Giorgio Armani

Perfume para homens elegantes, que trabalham de terno e querem mostrar poder. Por ser uma fragrância cítrica, pode ser utilizada tranquilamente em dias quentes.