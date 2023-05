Perfumes finos e chiques que irão te deixar com CHEIRO DE RICA Imagem: Pexels/Charlotte May

Se você ama a sensação de estar bem com você mesma, utilizar um aroma agradável pode alavancar ainda mais a sua autoestima. Para isso, é preciso utilizar a fragrância certa, e apostar em perfumes finos e chiques pode ser uma ótima escolha.

Para te ajudar na escolha correta, a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’ listou os famosos perfumes com ‘cheiro de rica’, e indica as fragrâncias florais finas e refinadas com as melhores notas. Confira!

Niina Secrets Bloom - Eudora

Uma fragrância atual, lançada em 2023. De início, seu aroma é adocicado, com lembrança de frutas vermelhas, mesmo suas notas sendo todas florais. É indicado para dias mais frios, principalmente em eventos noturnos.

As notas de topo são Pera, Coco e Groselha Vermelha. As notas de coração são Jasmim Sambac, Rosa, Tuberosa, Gardênia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Sândalo, Almíscar, Patchouli, Baunilha, Cedro e Âmbar.

214 Jasmim & Patchouli - O Boticário

O perfume mais refinado da lista. Foi lançado em 2019 e se destaca pelo aroma floral frutado. Mesmo com o nome, a youtuber Suzy diz que Jasmim e Patchouli estão de forma bem suave na fragrância.

LEIA TAMBÉM: Melhores perfumes nacionais para presentear a sua mãe

Pera, Pomarose, Bergamota e Toranja estão nas notas de top. Já as notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Pêssego e Framboesa e para finalizar as notas de fundo são Almíscar, Âmbar e Baunilha de Madagascar.

Ekos Moça - Natura

Essa fragrância se destaca pela ótima mistura de notas florais e frutadas, principalmente pelo pêssego. Contudo, sua fixação é baixa, podendo ser utilizado após o banho ou para dormir, para quem gosta de se deitar perfumada.

Possui notas de Pêssego, Peônia e Notas Verdes no topo, Framboesa, Notas Florais e Rosa no coração e Almíscar, Sândalo e Baunilha no fundo.

Make B. Gold - O Boticário

Um perfume fino e elegante até mesmo na embalagem. É um aroma mais intimista.

As notas de topo são Framboesa, Bergamota e Violeta. As notas de coração são Magnólia, Íris, Peônia e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo Australiano e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 4 melhores perfumes masculinos importados e atuais

⋅ 10 melhores perfumes femininos importados para você dar uma oportunidade

⋅ Perfumes nacionais MELHORES que importados