Perfumes femininos nacionais e elegantes para você utilizar em festas

Não são apenas os perfumes importados que causam um impacto positivo aonde chegam. Afinal, muitas fragrâncias de marcas nacionais possuem uma construção de muita qualidade, com notas deliciosas e potentes e que roubam a atenção.

Se você está buscando um aroma elegantes e que combine com ambientes festivos, a lista a seguir foi pensada especialmente para você.

As dicas foram retiradas do canal do Youtube ‘Perfumando-se’, de Suzy Moura.

Elysee Blanc - O Boticário

Um dos perfumes elegantes nacionais mais conhecidos atualmente. Pode ser utilizado tanto de dia quanto de noite, porém funciona melhor em dias frios.

As notas de topo são Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. As notas de coração são Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Eudora Deluxe Edition - Eudora

Essa é uma fragrância com um toque amadeirado, o que chama atenção em festas. Contudo, traz notas atalcadas e frutadas, deixando o aroma agradável. Segundo a youtuber, é possível sentir um cheiro floral cítrico de início.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos para impressionar no primeiro encontro

As notas de topo são Limão, Bergamota, Mandarina, Pimenta Preta, Maçã, Abacaxi e Cassis. As notas de coração são Damasco, Flor de Laranjeira, Pimenta Rosa, Violeta e Segredo Eudora e as notas de fundo são Âmbar, Sândalo, Patchouli, Fava Tonka, Algodão-Doce e Leite.

Venyx L’or - Hinode

Esta fragrância da Hinode foi inspirada no clássico Coco Mademoiselle, um dos aromas importados mais cobiçados entre as mulheres.

Traz notas de topo em olhas de Violeta. As notas de coração são Jasmim Sambac e Rosa e finaliza com notas de fundo de Patchouli, Almíscar e Notas Amadeiradas.

Luna Viva - Natura

Lançado neste ano de 2023, essa fragrância é adocicada e composta de notas de Flores Brancas, Tuberosa, Breu-Branco, Jasmim e Lírio-do-Vale.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes finos e chiques que irão te deixar com CHEIRO DE RICA

⋅ Melhores perfumes nacionais para presentear a sua mãe

⋅ 4 melhores perfumes masculinos importados e atuais