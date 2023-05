Perfumes femininos para impressionar no primeiro encontro Imagem: Pexels/Aggeliki Siomou

Na hora de impressionar, é preciso muito mais do que um bom papo, afinal, muitas pessoas costumam reparar no que você está vestindo e até mesmo no aroma que você está exalando.

Sendo assim, para ganhar o boy logo de cara, algumas fragrâncias podem causar uma boa impressão e você confere quais são elas a seguir.

Veja a lista elaborada pela youtuber Lidia Paina com os 5 perfumes ideais para um primeiro encontro.

212 Sexy - Carolina Herrera

Esse é um perfume clichê e isso traz coisas positivas e negativas. Pelo lado positivo, é um aroma bem conhecido e fácil de agradar, contudo, isso também pode trazer algo negativo, pois pode ser um aroma enjoativo para algumas pessoas. Porém, tenha certeza que a maioria dos homens vão amar!

As notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Algodão-Doce, Gardênia, Flores, Sardinheira e Rosa e asnotas de fundo são Baunilha, Almíscar, Sândalo, Caramelo, Patchouli e Violeta.

Black Opium Intense - Yves Saint Laurent

Uma fragrância que chega chegando e possui um aroma de café intenso. Contudo, a fragrância é complementada com aromas florais e adocicados, deixando o perfume espetacular!

As notas de topo são Absinto e Amora-Preta. As notas de coração são Café, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira. Já as notas de fundo são Baunilha, Alcaçuz e Sândalo.

La Nuit Trésor Nude - Lancôme

Para mulheres formiguinhas, este é o perfume mais indicado. Possui um aroma de baunilha e de coco muito presente. Na composição possui notas de Bergamota, Rosa, Baunilha e Coco.

Good Girl Suprême - Carolina Herrera

Assim como 212 Sexy, esse é um dos perufmes femininos importados mais famosos, o que pode ser bom ou ruim. Traz elegância e poder e faz as pessoas virarem as cabeças.

As notas de topo são Frutas da Floresta e Jasmim Egípcio. As notas de coração são Fava Tonka e Tuberosa e as nota de fundo é Vetiver.

Poison Girl - Dior

As notas de topo são Laranja Amarga e Limão. As notas de coração são Rosa Damascena, Rosa de Grasse e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Amêndoa, Fava Tonka, Bálsamo-de-Tolu, Sândalo, Cashmeran e Heliotrópio.

