4 ingredientes que podem auxiliar em problemas gastrointestinais

Diretamente ligado ao cérebro, o estômago pode reagir de diversas formas com os estímulos que sofremos no dia-a-dia. Emoções muito fortes, estresse e ansiedade podem afetar diretamente o funcionamento do estômago, e se essas condições se tornam frequentes, é possível desenvolver até mesmo doenças no órgão.

Além de exercícios para tentar controlar essas situações, é possível encontrar em alguns alimentos um apoio para aliviar problemas gastrointestinais. Os ingredientes a seguir, segundo o site Meganotícias (em espanhol), podem auxiliar com o inchaço e constipação, por exemplo. Confira.

Açafrão

Muito forte na Índia, a cúrcuma ou açafrão é uma especiaria obtida através de uma planta com poderes medicinais e uso culinário. No organismo, o ingrediente atua de diversas formas.

“Como outros alimentos coloridos à base de plantas, o açafrão é rico em fitonutrientes que podem proteger o corpo neutralizando os radicais livres, como poluição, luz solar, e protegendo as células contra danos”, explica a nutricionista e oncologista da Johns Hopkins School of Medicine, Dra. Mary-Eve Brown.

No intestino, a raiz pode reduzir inflamações e auxiliar em sintomas relacionados à síndrome do intestino irritável.

Semente de coentro

Esse alimento é mais conhecido em formato de folha e é muito utilizado em receitas e temperos brasileiros, contudo, suas sementes também podem servir como anti-inflamatório, reduzindo a inflamação e auxiliando no trânsito intestinal.

Gengibre

Também de origem asiática, o gengibre é utilizado na culinária brasileira em chás e outras bebidas, devido ao seu teor refrescante. Assim como os ingredientes anteriores, pode ser utilizado para diminuir o inchaço e vários outros problemas de estômago.

Uma pesquisa publicada em 2018 na National Library of Medicine (NIH) também mostrou que o gengibre pode prevenir flatulência, reduzir dores abdominais e aliviar náuseas.

Canela

Um dos ingredientes mais utilizado na culinária brasileira, a canela está presente em diversas receitas, sejam doces ou salgadas. Caso adicionada ao chá, por exemplo, pode aliviar o inchaço do estômago e melhorar a ingestão.

