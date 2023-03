Dor nas costas ou problemas renais? Veja como diferenciá-los

Sentir desconforto nas costas é algo comum no dia-a-dia, principalmente entre pessoas adultas. Contudo, você provavelmente já sentiu um tipo de dor um pouco mais próximo da região lombar e ficou em dúvida sobre a causa daquela dor e se ela estava vindo realmente das costas ou dos rins. Mas será que é possível diferenciar as duas condições?

Segundo o site Meganotícias, para compreender qual o verdadeiro local do desconforto é preciso prestar atenção na intensidade, no local e se existem outros sintomas relacionados ao problema.

Dor lombar

A dor próximo à lombar, conhecida clinicamente como lombalgia, ocorre quando a coluna vertebral possui algum tipo de curvatura em direção ao abdômen. A intensidade varia entre um tipo de desconforto muscular até uma dor aguda muito forte.

Em conversa com o site, a professora e médica Ana Aguilera explicou que a condição é considerada comum. “É uma manifestação clínica muito frequente na sociedade e afeta tanto homens como mulheres, independentemente da idade. Prova disso é que é a segunda causa mais frequente de consultas médicas”.

LEIA TAMBÉM: Você dorme muito rápido? Isso pode ser um problema de saúde

A dor na lombar pode ser causada por alguns fatores, entre eles:

Problemas musculares

Uma das maiores causas de lombalgia é a tensão muscular devido à levantamento de objetos pesados ou algum tipo de curvatura ou tensão em excesso.

Doença degenerativa do disco

Outra condição que pode causar as dores lombares é a doença degenerativa do disco. A doença tem a ver com a deterioração das vértebras e por isso costuma afetar pessoas mais velhas.

Dor nos rins

Já a dor nos rins aparece de forma súbita e está ligada a condições do trato urinário. A condição é caracterizada por um tipo de dor que vai desde a região lateral das costas até a região abdominal. Ela costuma ser mais intensa que a dor lombar e pode ser acompanhada de:

Febre;

Calafrios;

Dor ou ardência ao urinar;

Necessidade de urinar com frequência;

Necessidade intensa e persistente de urinar;

Dor nas costas, lateral ou virilha;

Náusea e vomito;

Pus ou sangue na urina.

Saiba diferenciar

Além dessas características que diferenciam os problemas, o Business Insider explica que a dor lombar está relacionada a características mecânicas, que piora com a atividade física ou movimentos bruscos e pode ser aliviada com o uso de analgésicos indicados por um médico. Já a dor nos rins demora mais tempo para passar e pode vir acompanha dos sintomas citados anteriormente.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Saiba mais sobre o parasita que ‘comeu’ parte do olho de um jovem; veja imagens

⋅ “Gosto como ele dissolve na minha língua”, diz mulher viciada em comer papel higiênico

⋅ Jovem decide ficar 1 mês sem celular e esses são os resultados