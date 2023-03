Saiba tudo sobre a vacina bivalente contra a covid-19, aplicada em São Paulo

A vacina bivalente da Pfizer contra a covid-19, destinada a grupos prioritários, começou a ser aplicada no dia 27 de fevereiro na cidade de São Paulo.

Tem dúvidas sobre o imunizante? Saiba mais sobre ele aqui:

O que é a vacina bivalente contra a covid-19?

A vacina bivalente promove a imunização contra mais de uma cepa do Sars-CoV-2. Ela abrange a cepa original, registrada em Wuhan, na China, e a variante ômicron, que desde 2022 predomina em todo o mundo. A vacina é aplicada em uma dose.

Para que grupos a vacina bivalente está disponível na cidade de São Paulo?

A Capital segue a decisão do Ministério da Saúde de destinar a vacina bivalente a públicos prioritários neste momento. Desde o dia 27 de fevereiro o imunizante está disponível para pessoas com mais de 70 anos e também cidadãos com mais de 60 anos, além de pessoas com imunossupressão, residentes em Instituições de Longa Permanência, funcionários destes estabelecimentos e indígenas com mais de 12 anos.

Nas próximas fases, seguindo a lógica de disponibilizar a vacina bivalente a grupos prioritários, a imunização será estendida a gestantes e profissionais de saúde.

As UBSs disponibilizarão doses remanescentes da vacina?

Sim. Caso existam doses remanescentes da Pfizer bivalente próximo ao fim das atividades diárias nas unidades, gestantes e puérperas poderão tomar o imunizante, desde que sejam moradoras da região da UBS. Para inscrição prévia, é necessário apresentar comprovante de endereço.

O que é necessário levar para receber a dose da vacina bivalente?

Para as pessoas que estão no grupo prioritário, basta procurar a UBS de referência, levando consigo a carteira de vacinação, documento de identidade e, no caso de pessoas imunossuprimidas, documento médico que comprove sua condição.

Quais vacinas estão disponíveis para quem não está nos grupos prioritários para a bivalente?

Todas as outras vacinas aplicadas ao longo da pandemia de covid-19. Basta procurar qualquer UBS e completar o esquema vacinal com os imunizantes disponíveis.

Atualmente, São Paulo aplica o esquema vacinal básico (em duas doses para todos os públicos, exceto bebês, que tomam três doses da Pfizer Baby), além de três doses de reforço, disponíveis por faixas etárias. Enquanto a primeira dose do esquema básico está disponível a partir dos seis meses de idade, a primeira dose de reforço pode ser tomada por crianças a partir dos 3 anos; a segunda dose de reforço é aplicada em toda a população com mais de 18 anos; e a terceira dose de reforço pode ser tomada por pessoas com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão, sempre respeitado o prazo de quatro meses entre uma dose e outra.