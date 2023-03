Você dorme muito rápido? Isso pode ser um problema de saúde

A falta de sono pode ser mais prejudicial à saúde do que você imagina e afeta uma grande parte da população. Diversas atividades, como escola, faculdade ou trabalho precisam de muitas horas do nosso dia e isso acaba ‘roubando’ as horas de descanso necessárias para o funcionamento do corpo.

Além de não ter o tempo suficiente, a preocupação diária e outros fatores podem causar também a insônia, que faz com que as pessoas diagnosticadas tenham problemas para dormir ou permanecer dormindo profundamente.

Contudo, algo que não é tão comentado é o fato de alguns pessoas dormirem muito rápido. Será que isso é algo positivo ou pode ser também algum tipo de problema? Confira a seguir.

Por que durmo rápido?

Segundo a National Sleep Foundation, quem possui uma higiene do sono saudável costuma demorar de 10 a 20 minutos para dormir. Porém, quem dorme em menos de cinco minutos, pode ser que tenha problemas com o sono.

“Se você adormecer cinco minutos depois de ir para a cama, é provável que precise dormir um pouco mais”, explicou a especialista em sono, Dra. Sophie Bostock.

A Sleep Foundation acrescenta dizendo que, indivíduos que adormecem muito rápido sofrem de um tipo de privação do sono, chamada também de “dívida do sono’.

“Dívida de sono é a diferença entre o número de horas que uma pessoa realmente dorme e o número de horas que precisa. Para recuperar as horas perdidas, terá que dormir mais”, explica a fundação.

A melhor hora para dormir

Para regular o seu sono, você pode começar aplicando algumas técnicas. Uma delas é dormir no horário correto.

Para você ajustar o seu relógio biológico, é preciso trabalhar a higiene do sono. Saber qual é o horário ideal para dormir também pode te ajudar muito nessa nova rotina.

O neurocientista e professor da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, Dr. Andrew Huberman, se baseia em pesquisas científicas para a criação ferramentas que contribuem com a melhora do sono dos seus pacientes.

“Sua queda de energia à tarde (seja leve ou severa) ocorre às 14h30 ou 15h? Observe isso por alguns dias. Supondo que não haja grandes mudanças no sono noturno ou em um almoço especialmente grande, etc., é provável que sua hora de dormir ideal seja de 6 a 7 horas após isso”, diz o especialista.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

