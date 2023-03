Os PERFUMES nacionais IDEAIS para os signos de Áries, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Os signos do Zodíaco explicam muito sobre a personalidade dos seres humanos e os perfumes são responsáveis por transmitir essa personalidade. Mas se você não sabe quais as fragrâncias que mais combinam com você, veja a lista a seguir baseada no horóscopo.

Áries: Gio Antonelli Intenso (Jequiti)

As notas de topo são Cereja Amarga, Gengibre e Peônia. As notas de coração são Jasmim e Gardênia e as notas de fundo são Vetiver e Ambroxan.

Escorpião: Glam (Mahogany)

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frésia, Pera e Toranja. As notas de coração são Jasmim, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Rosa Turca e Noz-moscada e as notas de fundo são Baunilha, Avelã, Almíscar Branco, Almíscar, Sândalo, Flor de Íris e Cedro.

Sagitário: Índia Misteriosa Mahogany

As notas de topo são Abacaxi, Pêssego, Melão, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Mimosa, Tuberosa, Lótus, Jasmim e Lírio e as notas de fundo são Patchouli, Sândalo, Fava Tonka e Cedro.

Capricórnio: E Rouge (Eudora)

As notas de topo são Ameixa, Pera, Mandarina Verde, Bergamota e Davana. As notas de coração são Maçã Vermelha, Madeiras Preciosas, Jasmim Sambac, Peônia, Pêssego, Gengibre Africano e Ládano e as notas de fundo são Âmbar, Creme, Almíscar e Segredo Eudora®.

Aquário: HerStory Love Inspires (Avon)

As notas de topo são Damasco, Mandarina e Jasmim. As notas de coração são Brandy, Íris e Gardênia e as notas de fundo são Pralinê, Âmbar e Vetiver.

Peixes: Chic Chérie (Eudora)

As notas de topo são Pera, Folha de Violeta e Mandarina. As notas de coração são Ylang Ylang, Rosa, Gardênia e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar e Notas Amadeiradas.

