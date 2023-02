6 perfumes da Hinode que você precisa conhecer!

A Hinode não está entre as mais famosas entre as marcas de perfumes nacionais, contudo, ao longo dos anos, a empresa vem crescendo e investindo cada vez mais na perfumaria, com aromas únicos ou inspirados em importados, mas que unem qualidade e bom preço.

Se você já conhece a marca e gostaria de se aprofundar mais ainda, confira a seguir 5 perfumes femininos da Hinode que você precisa conhecer.

Dazzle Color Chámpagne

As notas de topo são Pera, Mandarina, Morango, Toranja e Melão. As notas de coração são Jasmim, Cereja, Peônia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar Cinzento, Cedro, Violeta e Fava Tonka.

Lesér

As notas de topo são Amora, Raspas de Limão e Tangerina. As notas de coração são Café, Rosa de Grasse e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Feijão de Baunilha, Patchouli e Almíscar.

Joyful

As notas de topo são Mandarina, Pêssego e Frésia. As notas de coração são Flor de Maçã, Rosa, Gota de Orvalho e Vitória Régia e as notas de fundo são Violeta, Almíscar e Sândalo.

LEIA TAMBÉM: Perfumes com aroma de mulher rica e chique

Spot for Her

As notas de topo são Framboesa, Cereja Amarga e Ameixa. As notas de coração são Sândalo, Violeta e Patchouli e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar e Notas Balsâmicas.

Rebelle Madness

A nota de topo é Orquídea. A nota de coração é Jasmim Sambac e a nota de fundo é Baunilha de Madagascar.

Feelin’ Para Ela

Possui notas de Bagas Vermelhas, Cashmeran, Madeira de Âmbar, Notas Florais, Almíscar e Mandarina.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes masculinos potentes que dá para sentir à distância

⋅ Os perfumes femininos MAIS ELOGIADOS DO MOMENTO

⋅ 5 perfumes masculinos poderosos para sentir o aroma de longe