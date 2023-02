Perfumes masculinos importados e com bom custo-benefício Imagem: Pexels

Se você está buscando fragrâncias importadas, mas pretende gastar pouco, que tal escolher perfumes inspirados? A lista a seguir, elaborada pelo youtuber Luís Jordão, indica os perfumes importados com melhor custo-benefício do mercado, unindo qualidade e bom preço. Confira!

Derby Club House Blanche - Armaf

Inspirado em Silver Montain Water, de Creed, Club House Blanche é um perfume fresco, com notas aromáticas aquáticas.

As notas de topo são Notas Aquáticas, Bergamota e Laranja. As notas de coração são Chá Verde e Groselha Preta e as notas de fundo são Almíscar, Gálbano e Sândalo.

Lanvin L’Homme - Lanvin

Um clássico aromático lançado em 1997. Por ser um especiado fresco, funciona melhor durante o dia, podendo ser utilizado como assinatura.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota, Néroli e Mandarina. As notas de coração são Hortelã, Sálvia, Pimenta e Cardamomo e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Baunilha e Âmbar.

Derby Club House Intense - Armaf

Também inspirado em um perfume clássico importado, desta vez Sauvage, da Dior, é um aroma amadeirado e quente, feito para homens que gostam de fragrâncias doces.

As notas de topo são Lavanda e Bergamota. As notas de coração são Notas Especiadas, Jacarandá-da-Índia, Patchouli e Cedro e as s notas de fundo são Âmbar Branco, Fava Tonka e Baunilha.

L’Eau par Kenzo pour Homme - Kenzo

As notas de topo são Yuzu, Limão e Pimentão Verde. As notas de coração são Notas Aquáticas, Lótus, Hortelã-da-Água e Notas Verdes e as notas de fundo são Almíscar Branco e Cedro.

