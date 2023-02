Perfumes femininos famosos que toda mulher precisa ter

Os perfumes possuem um poder de despertar diversas lembranças, por isso algumas fragrâncias se tornam clássicas, sendo responsáveis por eternizar diversos momentos.

Mas para uma fragrância ganhar esse título, é preciso não só da nostalgia, mas também de qualidade e um aroma espetacular. E é exatamente isso que os perfumes a seguir oferecem.

De acordo com Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, os aromas a seguir são básicos. Contudo, são verdadeiros clássicos que toda mulher já teve ou deve ter. Confira!

Essencial - Natura

Lançado em 1995, é um perfume cítrico e floral. Pode ser utilizado durante o dia, mas também funciona bem a noite. Seu aroma combina muito bem com um vestido florido, utilizado em dias ensolarados.

As notas de topo são Mandarina, Cítricos, Notas Verdes e Maçã. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Pêssego, Rosa Chá, Gengibre e Violeta e as notas de fundo são Âmbar, Almíscar, Cedro, Sândalo e Caramelo.

Accordes - Boticário

Com uma embalagem única, é possível reconhecer a linha Accordes de longe. O aroma mais famoso é o Harmonia, lançado em 2006, contudo, o Accordes clássico deve ser respeitado. Seu aroma é adocicado e rosado.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Prunela, Maçã, Mandarina, Bergamota e Groselha Preta. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim, Rosa Vermelha e Ylang Ylang e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Vetiver.

Coffee Woman Seduction - Boticário

Outa linha clássica da O Boticário é a Coffee, que faz sucesso tanto entre as mulheres e também com os homens. A versão Woman Seduction foi lançada em 2011 e possui um aroma bem adocicado, com uso exclusivo para a noite ou dias mais frios.

As notas de topo são Lichia, Kiwi e Marmelo. As notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Ameixa e Jasmim e as notas de fundo são Café, Almíscar, Notas Amadeiradas e Raíz de Orris.

Far Away Infinity - Avon

As notas de topo são Gardênia, Bergamota e Cravo-de-Defunto. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Sambac e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Patchouli.

