Este é o perfume de cada signo!

Se você costuma colecionar perfumes, provavelmente seu acervo possui uma fragrância para cada ocasião. Mas além de combinar com o momento, os perfumes também precisam conversar com a sua personalidade. E nada melhor do que os signos para compreender qual a fragrância ideal para você, não é mesmo?

O youtuber Taiguara Almeidas listou quais os perfumes mais indicados para cada signo do Zodíaco. Confira a lista!

Touro: Humor Liberta (Natura)

Esta é uma fragrância compartilhável com aroma amadeirado e um toque sensual. Além das madeiras, possuem um lado refrescante, combinando com eventos noturnos e sendo indispensável na hora de paquerar.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Maçã. As notas de coração são Gerânio, Jasmim, Lírio-do-Vale e Íris e as notas de fundo são Copaíba, Patchouli, Vetiver do Tahiti, Âmbar, Camurça e Almíscar.

Gêmeos: Biografia Tradicional (Natura)

Também com toque refrescante, traz notas florais e cítricas. Combina com climas mais quentes, podendo ser utilizado diariamente.

As notas de topo são Notas Verdes, Cassis, Pêssego, Abacaxi, Gerânio e Bergamota. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Frésia, Jasmim, Rosa, Orquídea e Íris. Já as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Leão: Paradis Rouge (O.U.i.)

Para combinar com o poder que o signo traz, o perfume floral Paradis Rouge, da marca O.U.i., é um dos indicados.

A nota de topo é Cardamomo. A nota de coração é Rosa. A nota de fundo é Sândalo.

Câncer: Elysée (O Boticário)

Um perfume delicado, assim como o signo de Câncer. Traz uma combinação de notas florais, amadeiradas e rosas, o que funciona mais em dias frios ou durante a noite.

As notas de topo são: Pimenta Rosa, Mandarina, Frésia, Canela, Framboesa, Gelado de Fruta e Maçã. As notas de coração são: Rosa, Notas Florais, Peônia e Ylang Ylang. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Sândalo Australiano, Cedro do Texas, Íris, Âmbar, Benjoim, Fava Tonka e Baunilha.

Libra: Linda (O Boticário)

As notas de topo são Folha de Violeta, Bergamota, Toranja e Bambú. As notas de coração são Gardênia, Pimenta Rosa, Jasmim, Anis, Tiaré, Bagas Vermelhas, Framboesa e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Benjoim e Cedro da Virgínia.

Virgem: Egeo Hit (O Boticário)

Não é todo mundo que gosta de chamar a atenção com o perfume e o signo de Virgem faz parte desse grupo. Mesmo não sendo tão discreto, esse é um perfume frutado, que agrada facilmente as pessoas.

As notas de topo são Manga, Damasco, Gelo, Pera, Mandarina, Bergamota Siciliana e Limão Italiano. As notas de coração são Pêssego, Magnólia, Madeiras Preciosas, Peônia e Violeta e as notas de fundo são Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Evernyl.