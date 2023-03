Kate Middleton usou a tendência de saia ideal se você odeia minissaias; se inspire

Nas últimas temporadas, as minissaias dominaram o reino das saias. E então, no outono passado, as saias maxi começaram a lutar por atenção e um lugar em nossos armários. Agora, há uma nova tendência de saia competindo pelo nosso amor, mas como toda tendência de moda, não é nada tão novo assim, é uma peça retornando.

A tendência são as saias midi rodada, e pode até não ser uma surpresa, já que nas passarelas da primavera/verão 2023, até mesmo os modelos de saia balonê estavam de volta. Esta é uma tendência que combina muito e é bastante apropriada para o guarda-roupa clássico de Kate Middleton (que provavelmente não contém minissaias de cintura baixa).

No início desta semana, a princesa de Gales optou por usar uma saia midi full da Zara - a marca popular preferida da realeza. Ela combinou a saia de tweed preto e branco com uma gola alta creme e casaco e botas pretas até o joelho. É a maneira perfeita de estilizar uma saia rodada em dias um pouco mais frios (levando em conta que ela está na Europa).

E como adaptar para o clima quente daqui? Basta usar o mesmo estilo de saia, e trocar a gola alta por uma regata e as botas por sandálias. O look fica completamente chique com uma saia rodada e Kate Middleton sempre serve como uma ótima inspiração fashion.

Kate Middleton completou o look da saia rodada da Zara, com botas Gianvito Rossi e bolsa da Mulberry.

