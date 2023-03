O significado oculto por trás do ousado casaco de Kate Middleton em passeio histórico

Kate Middleton usou um casaco vermelho ousado que chamou a atenção por vários motivos - mas o mais importante, tinha um significado especial.

Nesta quarta-feira (01/03), a princesa de Gales viajou para Windsor com seu marido, o príncipe William, para homenagear os guardas galeses durante o desfile do dia de St. David. A duquesa de 41 anos usava um simbólico casaco vermelho que se destacava entre o mar de uniformes cinza.

A princesa Kate usava um casaco trespassado sob medida de Alexander McQueen. Muitos acreditam que a realeza escolheu usar esse casaco em particular porque a cor representa a bandeira do País de Gales. Não está lembrando da cor?A bandeira apresenta um fundo verde e branco com um dragão vermelho brilhante.

A princesa de Gales estilizou o cabelo em um coque trançado e complementou com botas de cano alto de camurça, uma bolsa de pele de cobra, luvas de couro e um fascinator preto. Além disso, Kate Middleton também usou um broche de alho-poró (sim, você leu certo) preso à lapela.

Segundo a revista People, o vegetal é simbólico porque St. David fez com que os soldados galeses usassem alho-poró em seus capacetes durante a batalha com os saxões, para que pudessem identificar os seus.

O passeio também teve um significado especial para o príncipe William. Não só aconteceu no dia de São David (um feriado galês), mas também marcou sua primeira visita aos guardas galeses desde que se tornou coronel dos guardas em dezembro, quando assumiu o lugar de seu pai, o rei Charles III.

Leia também: