Moda: 5 dicas de looks para parecer mais jovem se você tem 50 anos ou mais

As mulheres com 50 anos ou mais sabem que a idade é apenas um número, mas claro que dar um ar jovial aos looks e se antenar com as tendências da moda faz toda a diferença! Afinal, a moda é para todas! Aqui estão 5 dicas de looks para as mulheres maduras que desejam uma aparência mais moderna.

Invista em estampas

As estampas são uma maneira fácil de adicionar personalidade e diversão ao seu guarda-roupa. Escolha estampas modernas, como florais, listras ou poá, que nunca saem de moda e combinam bem com as peças básicas do seu armário. Uma blusa estampada ou um vestido soltinho pode fazer toda a diferença no seu visual.

Use cores vibrantes

Cores vibrantes como amarelo, vermelho e rosa podem ser um pouco intimidadoras, mas são ótimas para dar um toque de juventude ao seu look. Não precisa usar tudo colorido, mas escolher um acessório ou peça em uma cor vibrante pode dar um ar moderno e descolado ao visual. Lembre-se que a cor de 2023 é a magenta e invista nesse look para arrasar.

Aposte em jeans

O jeans é um clássico que nunca sai de moda e é perfeito para criar um look casual e despojado. Opte por modelos modernos, como baggy e mom jeans e jaquetas jeans oversized. Combinados com blusas básicas e sapatos confortáveis, eles criam um look moderno e casual.

Use acessórios modernos

Acessórios modernos, como óculos de sol statement, bolsas coloridas e brincos grandes, podem dar uma atualizada no visual e trazer um toque de jovialidade. Mas não exagere: escolha apenas um acessório statement por vez para não parecer exagerada.

Invista em tênis

Os tênis são uma ótima opção para quem quer um look confortável e casual sem perder o estilo. Os modelos modernos, como os tênis brancos com solado grosso ou os sneakers, são perfeitos para criar um look moderno e descontraído.