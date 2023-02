Relacionamento: Descubra se você é COMPATÍVEL com o parceiro por meio destes 7 questionamentos

Ser compatível com a pessoa amada está além de uma paixão de momento, atração física e casamento de ideais iniciais. Claramente, o começo de um relacionamento costuma ser positivo porque ambos os lados decidem manifestar suas melhores versões e camuflar a verdadeira essência.

Mostrar a melhor versão de si não significa falsidade apenas se você não fingir ser quem não é. Contudo, o tempo acaba revelando as características reais de ambos os lados. Ao se deparar com as diferenças um do outro, o casal precisa aprender a lidar com elas, caso realmente esteja disposto a fazer dar certo.

O que significa ser compatível com alguém?

Existem diversos modos de medir sua compatibilidade com a pessoa amada. Uma relação madura e consistente costuma apresentar essa conexão não apenas em um aspecto, mas em vários deles.

“A compatibilidade está sempre nos olhos de quem vê: suas medidas de compatibilidade podem diferir muito das de seu amigo ou até mesmo da pessoa com quem você está namorando”, escreve o especialista Robert Taibbi ao Psychology Today.

Primeiro de tudo, é preciso ter em mente qual é o tipo de relacionamento construído com aquela pessoa até o momento. Depois, visualizar sobre como ele poderá estar no futuro.

“Dito isso, o que significa ser compatível com alguém?”, questiona Robert Taibbi. “Aqui está o que ouvi de casais ao longo dos anos e os critérios que eles e eu consideramos úteis.”

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere alguns questionamentos para a medição de compatibilidade com a pessoa amada. Após sua reflexão, poderá compreender melhor seu status como casal.

Descubra se você é COMPATÍVEL com o parceiro por meio destes 7 questionamentos