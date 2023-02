Relacionamento: Aqui estão as 5 PROVAS de que você está seguro na relação amorosa

Relacionamento: 8 FORMAS de criar memórias que sustentam a relação com o parceiro (Reprodução/20th Century Fox Television)

Relacionamentos maduros e consistentes certamente contam com a segurança de ambas as partes. É praticamente impossível se relacionar com uma pessoa de modo saudável sem sentir-se seguro e aceito. Para saber o status de seu compromisso amoroso neste quesito, existem alguns sinais indicadores.

Uma das piores sensações dentro de uma relação amorosa é de estar sempre na zona de perigo, tomando mínimos cuidados para não sair dos eixos. Agir apenas por medo de perder a pessoa amada revela que a conexão já foi embora há muito tempo.

“Sentir-se seguro nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos íntimos, é essencial. Se você não se sente seguro e está sempre pisando em ovos, não apenas está sempre ansioso , mas também pode se voltar contra você - você periodicamente fica ressentido e explode - ou adota o papel de mártir e eventualmente se esgota”, explica o terapeuta Robert Taibbi, ao portal Psychology Today.

“Mais importante, você nunca consegue o que realmente precisa - nunca tem um lugar onde possa ser você mesmo, desista da ansiedade ou das máscaras que usa e se incline para um relacionamento em que se sinta cuidado, amado e aceito”, complementa.

Leia mais: Relacionamento: 5 sinais de que você está emocionalmente INDISPONÍVEL

5 provas de que você está seguro em seu relacionamento

É impossível definir o futuro de qualquer relação na vida, haja vista que as pessoas mudam o tempo inteiro e, muitas delas, conseguem até mesmo mascarar suas atitudes e mostrar-se totalmente o oposto em sua verdadeira essência. Contudo, os pequenos sinais do dia a dia já dão indícios de zona de perigo ou segurança.

Extraído da mesma fonte, confira os sinais de que existe segurança em seu relacionamento e você pode descansar: