Hidratantes corporais cheirosos e com ‘aroma de riqueza’

Se além da sensação de hidratação intensa você busca em um perfume um cheiro agradável e poderoso, você deve conhecer os hidratante a seguir. Inspirado em perfumes, eles trazem o próprio ‘aroma da riqueza’ e substituem até mesmo o uso de perfumes no dia-a-dia. Confira!

Elysée Blanc - O Boticário

Assim como o perfume de mesmo nome, o creme acetinado Elysée Blanc, de O Boticário, possui um aroma elegante e sofisticado. No perfume, as notas são Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera, Framboesa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena, Lírio-do-Vale, Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Kissme Rosa Marcante - Eudora

A loção hidratante de outra marca forte no ramo da perfumaria contém o mesmo cheiro que o perfume, adocicado e com rosas refrescantes. É ideal para quem prefere aromas intimistas, pois sua projeção é moderada. As notas de topo são Lichia, Bergamota e Limão Italiano. As notas de coração são Rosa, Morango Silvestre e Benjoim e as notas de fundo são Baunilha, Algodão-Doce e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Esses são os melhores hidratantes para peles ressecadas

Botica 214 Jasmim e Patchouli - O Boticário

Outro creme acetinado de O Boticário, possui uma ótima textura, de acordo com a youtuber Juliara Ferreira. Seu aroma traz a o floral do jasmim envolto de patchouli. Diferente do creme anterior, possui alta projeção e fixação.

Scandalous - In The Box

O creme perfumado Scandalous contém um aroma inspirado em Scandal, de Jean Paul Gaultier. Possui uma alta fixação e projeção e substitui até mesmo o uso de perfumes.

Sedíssima - Eudora

Possui aroma adocicado floral cremoso, porém mais suave que o perfume da mesma linha.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Melhores hidratantes de 2023, de peles oleosas a ressecadas

⋅ 8 hidratantes faciais veganos ideais para peles secas

⋅ Os melhores hidratantes de rosto para peles mistas e oleosas