Esses são os melhores hidratantes para peles ressecadas

Uma pele ressecada, irritada ou com feridas demonstra que existe uma falta de hidratação. E para combater o problema, é preciso utilizar produtos específicos, ideais para peles secas ou extrassecas.

De acordo com o blog ‘Adoro Maquiagem’, alguns ativos são essenciais para esse tipo de pele, como ácido hialurônico, ureia, ceramidas, dexpantenol e manteigas de karitê e amêndoas, por exemplo. Veja a seguir os hidratantes mais indicados para peles ressecadas.

Derma Hidratante Restaurador - Bepantol

A pomada Bepantol já é uma clássica entre as mães que utilizam o produto para os cuidados com os bebês, mas a marca traz outros produtos para cuidados da pele, como o hidratante restaurador. Com hidratação intensa, o creme possui aspecto seco e sem óleo, com rápida absorção da pele.

Creme Hidratante - Cetaphil

Se além de seca a sua pele também apresenta sensibilidades e até mesmo feridas, o mais indicado é um hidratante pala peles extremamente seca. Segundo a marca, o produto promete dobrar a hidratação em até quatro dias, aliviando a sensibilidade.

Hidratante Corporal - CeraVe

Um dos hidratantes mais indicados pelos médicos, a marca CeraVe apresenta ótimos produtos. O hidratante corporal restaura a barreira protetora da pele e deixa a pele hidratada o dia inteiro graças à fórmula MVE.

Pomada Reparadora Aquaphor Peles Secas e Sensibilizadas – Eucerin

Além do hidratante, outro item que pode ajudar no ressecamento da pele é a pomada, com indicação neste caso da Pomada Reparadora Aquaphor Peles Secas e Sensibilizadas da marca Eucerin. Além de ressecamento extremo, a pomada pode ser utilizada em queimaduras, assaduras e pés rachados.

